Mersin'de Kafede Kavga: Yumruk ve Tekmeler Kamerada

Kavga anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

Kafede oturan iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Görüntülerde bir gencin diğerini kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından kavrayıp yumrukladığı anlar yer alıyor.

Diğer gençlerin ise mekân içinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bazı sandalyelerin devrildiği ve müşterilerin masalarından kalkarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kameraya, çalışanların olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar da yansıdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

MERSİN’DE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR KAFEDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, ŞAHISLAR BİRBİRLERİNE TEKME TOKAT SALDIRDI. KAVGA ANI ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.