Mersin'de Kafede Kavga: Yumruk ve Tekmeler Kamerada

Mersin'de bir kafede iki grup arasında çıkan kavga, gençlerin tekme ve yumruklarla saldırmasıyla büyüdü; olay vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:46
Mersin'de Kafede Kavga: Yumruk ve Tekmeler Kamerada

Mersin'de Kafede Kavga: Yumruk ve Tekmeler Kamerada

Kavga anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

Kafede oturan iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Görüntülerde bir gencin diğerini kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından kavrayıp yumrukladığı anlar yer alıyor.

Diğer gençlerin ise mekân içinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bazı sandalyelerin devrildiği ve müşterilerin masalarından kalkarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kameraya, çalışanların olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar da yansıdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

MERSİN’DE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR KAFEDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA...

MERSİN’DE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR KAFEDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, ŞAHISLAR BİRBİRLERİNE TEKME TOKAT SALDIRDI. KAVGA ANI ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

MERSİN’DE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR KAFEDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta JASAT Operasyonu: Aranan Hükümlü Ö.A. Yakalandı
2
Kaynarca'da Kamyon Elektrik Direğini Devrildi — Mahalle Karanlığa Büründü
3
Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
4
Kilis'te 19 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
5
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Yüz Binlerce Sığırcığın Senkronize Gösterisi
6
İnegöl'de Silahlı Saldırı: Mustafa Tokgöz Hayatını Kaybetti
7
TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?