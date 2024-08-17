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Mersin'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de bir otomobille çarpışan kamyonet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 17:43
Mersin'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Trajik Kaza

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan bir trafik kazası, sürücüsü Ayhan Koca'nın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Demirören Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Kaza Detayları

Ayhan Koca yönetimindeki 07 BAA 998 plakalı kamyonet, Ş.A. idaresindeki 21 BK 668 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücüsünün kontrolünü kaybeden kamyonet, bir uçuruma yuvarlandı.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonucu Ayhan Koca olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Ayşe Koca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşe Koca, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Ekiplerinin İtfaiye Müdahalesi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza alanında güvenliği sağlamak için çalışmaya başladı. Yaralı kadının hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılması hayati önem taşıyordu.

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