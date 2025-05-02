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Mersin'de Kamyonun Kontrolden Çıkması, 15 Araca Çarpmasına Neden Oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkması sonucu 15 araç hasar gördü, olayda kimse yaralanmadı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:51
Mersin'de Kamyonun Kontrolden Çıkması, 15 Araca Çarpmasına Neden Oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyon, organize sanayi bölgesi girişinde park halindeki 15 araca çarptı. Olay, U.S. tarafından kullanılan 33 AEL 92 plakalı kamyonun, Tosmurlu Mahallesi Silifke Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi.

Kamyon, balık işleme fabrikasında çalışan işçilerin park halinde bıraktığı 13 motosiklet ile 34 NE 9499 ve 33 AVM 726 plakalı iki otomobile çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolda duraklayan 20 AEP 985 plakalı bir tıra da çarptı.

Olay yerinde yapılan ihbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Neyse ki, kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi; ancak araçlarda büyük hasar meydana geldi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, organize sanayi bölgesi...

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, organize sanayi bölgesi girişinde park halindeki 13 motosiklet ve 2 otomobile çarptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, organize sanayi bölgesi...

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, organize sanayi bölgesi girişinde park halindeki 13 motosiklet ve 2 otomobile çarptı.

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