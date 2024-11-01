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Mersin'de Kasım Güneşi Altında Denize Girme Keyfi

Erdemli'de güneşli havayı değerlendirenler, kasımda denizde yüzmenin tadını çıkarttı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:22
Mersin'de Kasım Güneşi Altında Denize Girme Keyfi

Mersin'de Güneşli Havada Denize Girme Keyfi

Mersin'in Erdemli ilçesinde güneşli günlerden faydalanmak isteyen yerli ve yabancı misafirler, kasım ayında denize girerek yazı yad ettikten sonra eğlenceli anlar yaşadı.

Hava ve Deniz Sıcaklığı

Hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü ilçede, ziyaretçiler Korykos Antik Kenti'nin bir parçası olan Kızkalesi sahilinde vakit geçirerek keyif aldılar.

Kızkalesi'nde Yazdan Kalma Günler

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, bu yıl oldukça sıcak geçen kasım günlerinin Kızkalesi'nde yaşandığını belirtti. Öztop, "Kızkalesi, kentin turizmine önemli katkı sağlıyor. Mavinin en yoğun olduğu günlerde insanlar deniz keyfi yapıyor. Tatilin tadını çıkarmak isteyenleri buraya bekliyoruz." dedi.

Misafirlerin Denize Girişleri

Bazı tatilciler, kumsalda yürüyüş yaparken, bazıları ise denize girerek serinledi. Batman'dan Kızkalesi'ne gelen Kenan Daday, kasımda denize girmeyi oldukça güzel bulduğunu ifade etti. Diğer bir tatilci Ferhat Akmugan ise, Mersin'de kasım ayında tatil yapmanın keyfini yaşadığını dile getirdi.

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