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Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 10:19
Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu öncülüğünde gerçekleştiren etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Törene, KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Etkinlik, katılımcıların birlikte İstiklal Marşını okumasıyla devam etti. Bu özel gün, hem geçmişe bir saygı duruşu niteliğinde hem de dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi adına önemli bir anma etkinliği olarak kaydedildi.

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk...

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Törene, KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel (önde) de katıldı.

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk...

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Törene, KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel (önde) de katıldı.

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