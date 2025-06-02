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Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 5.179 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Mersin'de yapılan denetimlerde 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon lira ceza kesildi, çalıntı motosikletler tespit edildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 09:39
Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 5.179 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Mersin'de Motosikletlere Yönelik Yoğun Denetim

Mersin'de gerçekleştirilen bir haftalık trafik denetimlerinde, 5.179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon 131 bin 369 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimler, güvenliğin artırılması ve suç oranlarının düşürülmesi amacıyla büyük bir titizlikle yürütüldü.

Denetimlerin Detayları

Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin destek verdiği bu denetimlerde, motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edildi ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulamalar gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda incelenen 22.332 motosiklet arasından 7'sinin çalıntı olduğu tespit edildi.

Uygulama neticesinde eksik evrak veya kurallara uymayan toplam 5.179 sürücüye ceza kesildi. Bu durum, Mersin'de motosiklet kullanımına ilişkin denetimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimde 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22...

Mersin'de polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimde 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon 131 bin 369 lira ceza uygulandı.

Mersin'de polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimde 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22...

Mersin'de polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimde 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon 131 bin 369 lira ceza uygulandı.

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