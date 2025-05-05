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Mersin'de Öğrenciler Deniz Kaplumbağaları İçin Temizlik Yaptı

Mersin'de öğrenciler, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarında temizlik yaptı ve çevre bilincini artırdı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 17:40
Mersin'de Öğrenciler Deniz Kaplumbağaları İçin Temizlik Yaptı

Mersin'de Öğrenciler Deniz Kaplumbağaları İçin Temizlik Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ve kum zambaklarının yetiştiği kumsalda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Çukurova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nden (MEÜ) 45 öğrenci ile akademisyenler, Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene Üzdiyen, öğrencilere deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı alanda bilgilendirme yaptı.

Temizlik çalışmaları sırasında öğrenciler, kumsalda topladıkları atıkları poşetlere doldurdu. Etkinlik, dron ile görüntülendi.

Temizlik Çalışmalarının Önemi

Prof. Dr. Üzdiyen, 3,5 kilometrelik yuvalama alanında gerçekleştirilen bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, “Temizlik çalışmalarımız, deniz kaplumbağalarının kumsala çıkışlarını kolaylaştırıyor ve yavruların denize dönerken karşılaşacakları sorunları önlüyor.” dedi.

Ayrıca, kum zambaklarının yetiştiği alanı koruma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. ÇÜ İletişim Kulübü Başkanı Furkan Kıtır, sahildeki çöpleri toplamalarının ekosistem için faydalı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Cennet Büyükgençoğlu, etkinlik sayesinde doğaya karşı daha duyarlı hale geldiklerini ve çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir mesaj verdiklerini vurguladı.

Tarihi ve Turistik Ziyaret

Etkinliğin ardından öğrenciler, Kanlı Divane Antik Kenti ve Cennet-Cehennem obruklarını gezerek, tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi aldı. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin etkinliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve TRT Adana Bölge Müdürü Fatih Doğru tarafından da desteklendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce yarın düzenlenecek "Dezenformasyon...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce yarın düzenlenecek "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" kapsamında kente gelen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinden (MEÜ) 45 öğrenci ile akademisyenler, Cennet-Cehennem obruklarını gezdi.

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