Mersin'de Okul Geçidinde Feci Kaza: Sürücü Hakim Karşısında

Mersin'de Okul Geçidinde Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de bir okul geçidinde meydana gelen kazada, aracının çarptığı 11 yaşındaki Elif Su Ekinci hayatını kaybederken, başka bir öğrenci ağır yaralandı. Sürücü Coşkun T., Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Duruşmada Sanığın Savunması

Duruşmaya katılan Coşkun T., kazanın kendi işyerine ait araçla sol şeritten giderken meydana geldiğini ifade etti. Olay sırasında yoldaki tabelaları göremediğini iddia eden sanık, "Belediye otobüsü yan şeritte durduğu için geçitteki öğrencileri göremedim. Onlar koşarak yola atladı ve frene bastım" dedi. Ayrıca hızının 50 km/s olduğunu savundu, fakat avukatların emniyetteki ifadesinde hızının 70 km/s olduğu hatırlatıldığında, o an şokta olduğunu öne sürdü.

Umutlar Azalıyor

Ölen Elif Su Ekinci’nin babası Kamil Ekinci, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Yaralanan Elif Yüksel'in babası Behçet Yüksel ise, kızının tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. "Kızımın beyin fonksiyonları durma noktasında. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi.

Duruşma Devam Ediyor

Ailelerin avukatı Hibe Gökalp, Coşkun T.'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek 27 Mart'a ertelendi.

Kaza, 23 Mayıs 2024 tarihinde Merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Coşkun T. hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.