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Mersin'de Ölü Balıklar Alarmı: İnceleme Başlatıldı

Mersin Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar bulunması üzerine inceleme başladı. Balıkların türü ve deniz suyu analiz ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:38
Mersin'de Ölü Balıklar Alarmı: İnceleme Başlatıldı

Mersin Akdeniz İlçesinde Şok Eden Balık Ölümleri

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde meydana gelen ölü balıklar olayı, çevrede yaşayanların büyük endişesine neden oldu. Kazanlı Mahallesi sınırları içinde görülen ölü balıklar, hemen yetkililere bildirildi.

İncelemeler Başlatıldı

Olay üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hızlıca intikal ederek detaylı incelemelere başladı. Ekipler, kıyıda bulunan ölü balıkların tamamının kefal cinsine ait olduğunu tespit etti.

Deniz Suyu ve Numune Analizleri

Ölü balıklardan ve çevredeki deniz suyundan numune alan ekipler, olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, ölü balıkların bulunduğu sahildeki deniz suyunun renginin kahverengiye döndüğü, çevredeki kirliliğin ve durumun ciddiyetinin altını çiziyor.

Gelişmeleri takip eden yetkililer, en kısa zamanda bir sonuç elde edip halkı bilgilendireceklerini açıkladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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