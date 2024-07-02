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Mersin'de orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor!

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki arı kovanlarına ve ormanlık alana zarar verdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:24
Mersin'de orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor!

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için harekete geçti. Bölgedeki rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Yangına havadan helikopterlerle ve karadan 5 arazöz ile su ikmal araçlarıyla müdahale ediliyor.

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