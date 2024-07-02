Mersin'de orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor!

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için harekete geçti. Bölgedeki rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Yangına havadan helikopterlerle ve karadan 5 arazöz ile su ikmal araçlarıyla müdahale ediliyor.
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