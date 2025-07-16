Mersin'de Orman Yangını Zanlısı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 13 Temmuz'da meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten alınan bilgilere göre; Tarsus'un ormanlık alanlarının farklı noktalarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangınlarla ilgili jandarma ekipleri kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, yangınları çıkarma suçlamasıyla H.Ç. isimli zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.