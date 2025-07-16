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Mersin'de Orman Yangını Zanlısı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 10:33
Mersin'de Orman Yangını Zanlısı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 13 Temmuz'da meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten alınan bilgilere göre; Tarsus'un ormanlık alanlarının farklı noktalarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangınlarla ilgili jandarma ekipleri kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, yangınları çıkarma suçlamasıyla H.Ç. isimli zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında...

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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