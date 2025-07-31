Mersin'de Orman Yangınlarından Kaçan Yaralı Leylek Kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen bir olayda, orman yangınlarından kaçtığı değerlendirilen yaralı bir leylek, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı illerde çıkan orman yangınları, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını terk etmesine sebep oldu. Bu yangınlardan kaçarak göç yolculuğuna çıkan bir leylek, Anamur ilçesinde yorgun düştü.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan leylek, veteriner kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenede, leyleğin bir ayağının bileğinden kopmuş olduğu tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı.

Tedavi süreci boyunca göç sezonuna kadar Orman İşletme Müdürlüğü işletmesinde misafir edilecek olan leyleğin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, orman yangınlarından kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, orman yangınlarından kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.