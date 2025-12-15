Mersin'de Otobüste Darbedilen Yaşlı Çift Davası: Çocuk Sanığın 2 Yıl Hapsi HAGB ile Düşürüldü

Mersin'de Otobüste Darbedilen Yaşlı Çift Davasında HAGB Kararı

Olayın Detayları

Olay, 15 Aralık 2023 tarihinde Mersin'in Toroslar ilçesinde, Mersin Şehir Hastanesi'ne giden bir şehir içi otobüste meydana geldi. O dönem Tarsus'ta bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin, kalp pili bulunan, felçli ve böbrek yetmezliği hastası Ramazan Polat (77) ile eşi Hamdiye Polat (71)'ı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dava ve Mahkeme Kararı

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanık A.O.T.'ye ilk etapta 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle cezayı 1 yıl 4 ay'a düşürdü ve ardından sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verdi.

Mahkeme, A.O.T.'nin duruşma sırasında Hamdiye Polat'ı darbetmesi nedeniyle ayrıca 2 bin 660 TL adli para cezası verdi; bu ceza da yaş küçüklüğü gerekçesiyle HAGB kapsamına alındı.

Baba İsmet T. Hakkındaki Gelişmeler

Davada yargılanan baba İsmet T., daha önce görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmişti. Olayın ardından idarecilikten el çektirilen İsmet T.'nin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ve ardından Nizip ilçesine atandığı, daha sonra ise emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

Ramazan Polat'ın Ölümü ve İlliyet İncelemesi

Otobüste darbedilen Ramazan Polat, olaydan yaklaşık 5 ay sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı; yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin ardından 20 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti. Dava sürecinde, ölümle olay arasındaki illiyet bağına ilişkin inceleme yapıldı.

Avukatın ve Ailenin Açıklamaları

Polat çiftinin avukatı Oğuzhan Tekin, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sanığın cezalandırıldığını ancak yaş küçüklüğü indirimiyle HAGB kararı verildiğini belirtti. Tekin, "Sanığa 2 yıl hapis cezası verildi, ardından yaş küçüklüğü nedeniyle ceza 2 yılın altına düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Bu şekilde dosya kapanmış oldu. Suç, SSC (suçu silahla işleme) kapsamında değerlendirilmiş olsa da yasal indirimler uygulandı" dedi.

Tekin ayrıca savcılığa yapılan başvurunun sonucuna işaret ederek, "Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümle olay arasında illiyet bağı olmadığına karar vererek KYOK (kovuşturmaya yer olmadığı) kararı verdi. Mahkeme de bu doğrultuda kararını açıkladı. Ancak itiraz yolumuz açıktır, itirazımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. Avukat, Hamdiye Polat’a yönelik darp nedeniyle verilen 2 bin 660 TL para cezası dışında ek bir hapis ya da yaptırım uygulanmadığını aktardı.

Polat çiftinin kızı Bedriye Polat ise adliye önünde karara tepki gösterdi: "Gerçekten çok sinirliyim. Babam 5 ay boyunca yataklarda acı çekerek hayatını kaybetti. İlk günden itibaren konuşma becerisini kaybetti, yürüyemez hale geldi ve tamamen yatağa bağımlı oldu. Kemikleri kırık bir vaziyette, 5 ay boyunca acı içinde can verdi. Sırf otopsi yapılmadığı gerekçesiyle olayla ölüm arasında bağ kurulmadı. Oysa babamın durumu ortadaydı."

Sonuç

Mahkemenin verdiği son karar ile çocuk sanık yönünden dava süreci HAGB kapsamında sonuçlandı. Aile ve avukatlar ise karara itiraz edeceğini açıkladı; ölüm ile olay arasındaki illiyet bağının değerlendirilmesi konusunda hukuki süreç devam ediyor.

MERSİN’DE OTOBÜSTE DARP EDİLEN YAŞLI ÇİFTLE İLGİLİ DAVADA YARGILANAN ÇOCUK SANIĞA VERİLEN HAPİS VE PARA CEZALARI, YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE İNDİRİLEREK HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARIYLA SONUÇLANDI.