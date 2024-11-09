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Mersin'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:11
Mersin'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Trajik Kaza!

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Mut-Ermenek kara yolu Kadıköy mevkiinde gerçekleşti.

Olay anında, Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü Zeynel Abidin Yaren'in plakası henüz belirlenemedi. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Yaren'in hayatını kaybettiği, Özkurt'un ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı....

Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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