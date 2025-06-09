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Mersin'de Otomobil Motosikletlere Çarptı: 5 Yaralı

Mersin'de bir otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 19:19
Mersin'de Otomobil Motosikletlere Çarptı: 5 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. O.I. yönetimindeki 16 KPU 88 plakalı otomobil, Çankaya Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklete çarparak, B.B.K. tarafından kullanılan 33 BRE 79 plakalı motosikleti sürükledi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Kaza, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleşti. Olayı gören polis ekipleri, yaralılara hızlı müdahalede bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri de durumu bildirilmesinin ardından kazaya müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda yaralanan 5 kişinin durumunun hafif olduğu belirtildi. Ancak, B.B.K.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Otomobilin, B.B.K.'nın kullandığı motosikleti sürükleyerek kaldırıma çarpıp durması, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın detayları, güvenlik kameralarındaki görüntülerle incelenecek.

Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Trafik Denetleme Şube...

Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kazayı gören polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Trafik Denetleme Şube...

Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kazayı gören polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

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