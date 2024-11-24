Mersin'de Oyun İhalesi Korkutucu Sonuçlandı: 2 Çocuk Yaralandı

Mersin Toroslar'da Korkutucu Olay

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Korukent Mahallesi'nde oyun oynayan iki çocuk, cam şişe içine yerleştirdikleri torpili patlattı. Olay, çocukların eğlenceli bir oyun için düşündüğü bir senaryonun korkunç bir kaza ile sonuçlanmasına neden oldu.

Patlama Sonucu Yaralanmalar

Oyun sırasında ateşlenen torpilin patlaması, etrafa saçılan cam kırıklarının B.S. (17) ve Y.A. (16) isimli çocuklara isabet etmesine yol açtı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Acı Haber Hastaneden Geldi

Yaralı çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın, çocukların oyun oynarken ciddi bir yaralanmaya yol açtığı bildirildi. Bu tür tehlikeli oyunların sonuçları, ne yazık ki ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Toroslar ilçesinde cam şişeye koydukları torpili patlatan 2 çocuk yaralandı. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı.