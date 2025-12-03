Mersin'de Özel Gereksinimli Bireyler Engelsiz Yaşam Parkı'nda Atölyelerde Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Gün boyu süren atölyelerde çocuklar, gençler ve anneler keyifli deneyimler yaşadı.

Atölyeler ve iş birliği

Etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi. Farklı yaş gruplarının katılımıyla resim, magnet, bitki dikim, rüzgar gülü ve doğal tütsü atölyeleri gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü iş birliğiyle düzenlenen duvar resmi çalışmasında çocuklar kelebek motifleriyle ortak bir kompozisyon hazırladı.

Atölye deneyimleri

Magnet Atölyesi'nde seramik figürlere parmak baskısı yapan çocuklar, Bitki Dikim Atölyesi'nde küçük saksılara çiçek ekti. Rüzgar Gülü Atölyesi'nde rengarenk çalışmalar yapılırken, Doğal Tütsü Atölyesi'nde üzerlik otu, adaçayı ve defne gibi bitkilerden tütsü buketleri hazırlandı.

Program, özel gereksinimli bireylerin sahne aldığı Silifke Halk Oyunları gösterisiyle devam etti. Özel gereksinimli bireylerin anneleri ise Makrome Atölyesi'nde anahtarlık tasarladı; hazırlanan anahtarlıklar daha sonra çocuklara hediye edildi.

Açıklama

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila etkinlikle ilgili olarak, "3 Aralık, eşitliğin sağlanması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik farkındalık günüdür. Atölyelerimizle hem eğlenceli hem öğretici bir gün yaşadık. Park içinde havuzdan spor merkezine, dans evinden atölyelere kadar birçok alan sayesinde özel gereksinimli bireyler sosyalleşiyor" dedi.

Etkinliğe katılan özel gereksinimli birey anneleri de düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

