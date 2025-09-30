Mersin'de Patenle Kaçan Zanlı Tutuklandı: Dikim Atölyesine Ateş

Mersin'de 28 Eylül'de dikim atölyesine tabancayla ateş eden, yüzünü kapatıp patenle kaçan zanlı M.N. gözaltına alınarak hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, merkez Yenişehir ilçesinde 28 Eylül tarihinde bir apartmanın bodrum katında bulunan dikim atölyesine tabancayla ateş açıldığı bildirildi. Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki iş yerinde gerçekleşti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzünü kıyafetle kapatan ve sırt çantası taşıyan şüphelinin iş yerini kurşunladıktan sonra patenle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Soruşturma ve Yakalama

Görüntülerin incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin kimliğinin M.N. olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor; emniyet ekipleri olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemeleri tamamladı.

