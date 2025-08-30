Mersin'de plastik kasa deposu yangını: 1 şüpheli tutuklandı

Soruşturma ve tutuklama

Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta plastik kasa deposunda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Depo sahibinin komşusu olduğu öğrenilen şüpheli A.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında şüphelinin, yangını benzin ve tiner dökerek çıkardığını itiraf ettiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilen A.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın etkileri

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda depo ile bitişikteki iki katlı evte hasar oluştu; iki itfaiye eri de olaydan etkilendi. Yangının çıktığı sırada depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü yapılıyordu.