Mersin’de ‘Plastiksiz Sahiller’ Projesi: 10 Ayda 1 Ton Plastik Toplandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, REMEDIES-2 ile sahillerde plastik kirliliğine darbe vurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında yürüttüğü ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesiyle sahillerdeki plastik kirliliğini azaltmaya yönelik somut sonuçlar elde etti. Adnan Menderes Bulvarı sahiline yerleştirilen plastik toplama üniteleri sayesinde yaklaşık 1 ton plastik atık geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

Toplanan atık miktarları ve geri dönüşümün etkisi

Projeyi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Son 10 ayda 935 kilogram plastik atığa karşılık gelen 93 bin 500 adet pet şişe toplandı. Bu çalışma, atıkların denize karışmasını ve mikroplastik oluşumunu büyük ölçüde önledi.

Ayrıca son 1 yılda 150 bin pet şişe kapağı (150 kg) geri dönüştürülerek saksı, anahtarlık ve acil durum düdüğü gibi ürünlere dönüştürüldü ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sahillere 6 içme suyu çeşmesi yerleştirildi

Proje kapsamında Adnan Menderes Bulvarı’na 6 içme suyu çeşmesi ve 6 plastik toplama kumbarası yerleştirildi. Bu düzenleme ile vatandaşların plastik şişe kullanımının azaltılması ve tek kullanımlık plastik atık oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi.

Projenin hedefleri ve sosyal etkileri

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetim Şube Müdürlüğü Şefi Çevre Mühendisi Zeki Altun, projenin Ufuk Avrupa Programı kapsamında Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı proje seçildiğini vurguladı. Altun, projenin hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Sahil alanlarında plastik kirliliğinin azaltılması, halkın sıfır atık uygulamalarına aktif katılımının sağlanması, plastik atıkların geri dönüşüm ve ileri dönüşüm süreçlerine aktarılması ve yeniden kullanılabilir su kaplarının kullanımının teşvik edilmesi temel amaçlarımız arasında."

Altun, sahil bandına yerleştirilen içme suyu çeşmelerinin ilgi gördüğünü belirterek: "Vatandaşlarımız matara ve suluklarıyla çeşmelerden ücretsiz su temin edebiliyor. 10 aylık süreçte çeşmelerden 240 metreküp su kullanıldı. Bu da yaklaşık yarım milyon plastik şişenin doğaya karışmasını engelledi" dedi.

Geri dönüşümün iklim mücadelesindeki rolüne dikkat çeken Altun, "Bir ton plastik atığın geri dönüşümüyle yaklaşık 1600 kilogram karbondioksit eşdeğerinde sera gazı emisyon tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca deniz kirliliğinin önlenmesiyle biyolojik çeşitlilik korunuyor" ifadelerini kullandı.

Projenin sosyal boyutuna değinen Altun, eğitim çalışmalarının sürdüğünü ve yaklaşık 1500 öğrenciye çevre eğitimi verildiğini, gönüllülerle sahil temizliği etkinlikleri düzenlendiğini belirtti. Altun, plastik farkındalığını artırmak için geniş katılımlı bir kampanya yürütüldüğünü ekledi.

