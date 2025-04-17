Mersin'de Posta Dağıtıcıları Milli Takıma Seçilmek İçin Yarıştı

Mersin'de, posta dağıtıcıları milli takıma seçilebilmek amacıyla PTT tarafından organize edilen yürüyüş yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğündeki etkinlik, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirildi. PTT 53. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na, Mersin, Adana ve Osmaniye'den 34'ü kadın, 65'i erkek olmak üzere toplam 99 personel katıldı.

Yarışmada erkek posta dağıtıcıları 5 kilometre, kadın posta dağıtıcıları ise 10 kilometre parkurda ter döktü. Erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise Ayşe Yıldırım birinciliği elde etti. Organizasyonun sonunda участників ödülleri takdim edildi. Başarılı olan posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Mersin PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin, yaptığı konuşmada, milli takıma yeni sporcular kazandırmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Türkiye'nin yarışmalarda birçok başarı elde ettiğini belirterek, "Şirketimiz, personeli arasında dayanışmayı sağlamak ve spor ruhunu kazandırmak için her yıl yürüyüş yarışmaları yapıyor. Hizmet alanımız ne kadar büyürse büyüsün bu yoğun çalışma temposu içinde spor faaliyetlerine önem vermekteyiz," dedi.

Birinci olan Ayşe Yıldırım (36), bu tür sosyal etkinliklerin çalışanlar arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti.

Mersin'de posta dağıtıcıları, milli takıma seçilebilmek için PTT'nin düzenlediği yürüyüş yarışmasında mücadele etti. Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen PTT 53. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na davetliler katıldı.

Mersin'de posta dağıtıcıları, milli takıma seçilebilmek için PTT'nin düzenlediği yürüyüş yarışmasında mücadele etti. Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen PTT 53. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na davetliler katıldı.