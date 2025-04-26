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Mersin'de Sağanak Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi

Mersin'de meydana gelen sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine neden olarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:24
Mersin'de Sağanak Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi

Mersin'de Sağanak Yağışın Etkileri

Mersin, bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla karşılaştı. Yağış sonucu, kent merkezi ve Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafik Olumsuz Etkilendi

Sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Caddelerde oluşan su birikintileri, sürücülerin ve yaya trafiğinin seyrini olumsuz yönde etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Mersin genelinde, yerel yönetimler ve ekipler, su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarını sürdürmekte.

Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte...

Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte...

Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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