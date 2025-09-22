Mersin’de Sahte Altın Dolandırıcılığı: 4 Şüpheliden Biri Tutuklandı

Mersin'de kuyumcularda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden Z.K. tutuklandı; 34 sahte zincir ve 47.735 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:46
Mersin'de kuyumcularda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört zanlıdan biri tutuklandı.

Emniyetin Çalışması ve Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcularda sahte altın bozdurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.T, Z.K, C.T.U. ve Ö.K, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler ve Hukuki Süreç

Adreslerde yapılan aramalarda 34 sahte altın zincir ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Kanıtı

Bu arada, zanlılardan birinin sahte altınları kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Mersin'de kuyumcularda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 34 sahte altın zincir ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira ele geçirildi.

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme