Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Mersin Tarsus’ta Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Caminur Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fırıncı olduğu öğrenilen A.T. (53), yürüyüş yaptığı esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servisi aramasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.T., henüz kimliği bilinmeyen saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanarak, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir inceleme ve araştırma başlattı.

Önemli bir detay olarak, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik görüntülerinde, şemsiyeli saldırganın ateş açtıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.