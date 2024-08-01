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Mersin'de Şok Olay: Kadın, Dükkan Önlerindeki Ürünleri Yerle Bir Etti

Mersin'de bir kadın, caddede koşarak dükkanların ürünlerini dağıttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:57
Mersin'de Şok Olay: Kadın, Dükkan Önlerindeki Ürünleri Yerle Bir Etti

Mersin'de Şaşkınlık Yaratan Olay

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 30 Temmuz günü, bir kadının iş yerlerinin önündeki ürünleri dağıtmasının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Gözlemlendiği Bölge

Kuvayi Milliye Caddesi'nde yaşanan bu ilginç olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, cadde boyunca koşarak çok sayıda dükkanın önünde bulunan stant ve tezgahları darmadağın etti.

Esnafın Tepkisi

O anları izleyen esnaf, oldukça şaşkın bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Kuruyemişçi Adnan Çetel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadın, önce ayakkabı mağazasındaki ürünleri devirdi. Sonrasında benim dükkânıma gelerek çekirdekleri yere döktü ve fıstıkları yüzüme fırlattı. Ardından yumurtacıya giderek yumurtaları da yere attı. Cadde boyunca toplamda 50 iş yerini etkiledi" şeklinde konuştu.

Bu şaşırtıcı olay, bölgede esnaf arasında ciddi bir merak konusu haline geldi ve güvenlik kameralarında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Mersin'de bir kadın, cadde üzerinde koşarak iş yerlerindeki stant ve tezgahları dağıtarak kaçtı....

Mersin'de bir kadın, cadde üzerinde koşarak iş yerlerindeki stant ve tezgahları dağıtarak kaçtı. Kuruyemişçi Adnan Çetel, gazetecilere açıklama yaptı.

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