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Mersin'de Şok Operasyon: 324 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:01
Mersin'de Şok Operasyon: 324 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Teknik ve Fiziki Takip Süreci

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheliler A.R, M.S.R, A.R. ve H.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Mezitli ilçesinde ve bir araçta yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli...

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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