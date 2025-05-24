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Mersin'de Sulama Kanalına Düşen Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde 70 yaşındaki Sadi Gündoğdu, sulama kanalına düşerek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:23
Mersin'de Sulama Kanalına Düşen Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 70 yaşındaki Sadi Gündoğdu, evine giderken sulama kanalına düştü. Olay, 209. Cadde üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Sadi Gündoğdu, sulama kanalının üzerindeki beton kirişten geçmeye çalışırken dengesini kaybederek kanala düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Söz konusu ihbar üzerine hemen bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen Gündoğdu'yu hızlı bir şekilde çıkararak kurtardı.

Yapılan ilk muayenede, Gündoğdu'nun ayağının kırıldığı belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı adamı hızla hastaneye kaldırdı.

Olay, yerel halk arasında büyük bir endişeye yol açtı ancak Gündoğdu’nun kurtarılması sevindirdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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