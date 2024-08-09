Mersin'de Terör Propagandası Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Terör Propagandası Operasyonu
Mersin ilinde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen bireyler gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 zanlının kimlikleri tespit edildi.
Operasyonun Detayları
Hukukî sürecin sürdürüldüğü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda zanlılar yakalandı.
Tutuklama ve Serbest Bırakma Durumları
Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.