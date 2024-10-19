Mersin'de Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen bir traktör kazası, bölgedeki vatandaşları üzüntüye boğdu. Olay, Dağpazarı Mahallesi'nde gerçekleşti ve sonuçları üzücü oldu.

Kaza Detayları

Traktörü kullanan Ali Bayram Eser (69) ve yanında bulunan Emiş Eser (68) kaza sırasında traktör devrildi. Emiş Eser, olayda hayatını kaybederken, sürücü Ali Bayram Eser yaralandı.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza ile ilgili ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahale sonrasında Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenaze İşlemleri

Olayda hayatını kaybeden Emiş Eser'in cesedi, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.