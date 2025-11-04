Mersin'de Tüketici Denetimleri: 978 Firmada 66 bin 519 Ürün İncelendi

Denetim kapsamı ve sonuçları

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin haklarının korunması amacıyla 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde denetim faaliyetleri yürüttü.

Denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı konularında incelemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 978 işletmede toplam 66 bin 519 ürün kontrol edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mevzuata aykırı işlemleri bulunan işletmelere toplam 313 bin 434 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları tüketici hakları ihlallerini 'Alo 175 Tüketici Hattı' üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.

