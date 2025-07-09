Mersin'de Uydu Takip Cihazı ile İzlenen Yeşil Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı

Mersin'de, göç yolları ve kışlama alanlarının tespiti amacıyla başlatılan önemli bir proje kapsamında, uydu takip cihazı takılan 'Alata' adlı yeşil deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Kızkalesi Rotary Kulübü ile işbirliğiyle yürütülen 'Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi' projesi çerçevesinde, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan 'Alata', kaplumbağalar arasında en büyüklerden biri olarak dikkat çekti. MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, 'Alata'nın 75-80 yaşlarında olduğunu ve 97 santimetre kabuk boyuna sahip olduğunu belirterek, bu kaplumbağanın yolculuğu sırasında kendilerine değerli bilgiler sağlayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Ergene, bu sefer farklı bir uydu cihazı kullandıklarını ifade etti. Cihazın sadece konum değil, aynı zamanda sıcaklık ve derinlik bilgilerini de sağlayarak, kaplumbağaların yaşadığı alanlar hakkında detaylı veri toplayacaklarını söyledi. 'Hangi bölgedeler, neredeler, nasıl besleniyorlar, hangi bölgeleri besin alanı olarak seçiyorlar?' gibi sorulara yanıt bulacaklarını ekledi. Özellikle sıcaklık verisinin, iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgiler sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Daha önce de benzer projeler çerçevesinde 'Kızkalesi', 'Mersin Üniversitesi', 'Atlas', 'Soli' ve 'Yüzüncü Yıl Davultepe' isimli yeşil deniz kaplumbağalarının da uydu takip cihazları ile denize bırakıldığı bilgisi verildi.

Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Alata" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Mersin'de göç yolları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Alata" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.