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Mersin'de Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:16
Mersin'de Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Üzerine Operasyon

Mersin'de gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 12 kişi tutuklandı. Bu operasyon, suç örgütünün Ekvador ve Kolombiya'dan getirdiği kokainlerin Mersin Limanı'nda satışını yaparak büyük miktarda gelir elde ederek yurt dışına transfer ettiğine yönelik.

Başsavcılıktan Soruşturma Başlatıldı

Yerel jandarma yetkililerinin yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yabancı kaynaklardan gelen kokain ticaretine yönelik soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Şüphelilerin Belirlenmesi ve Yakalanma Süreci

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hazırlık aşamasında yurt içinde ve dışında toplam 23 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ardından, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı beş operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'sinin tutuklandığı bildirilirken, 1 kişi konutunu terk etmemek ve 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, yurt dışında bulunan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

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