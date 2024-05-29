Mersin’de yaşanan zincirleme kazada ‘tek ve asli suçlu’ olarak otobüs şoförü gösterildi

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan zincirleme kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti, ön raporlama sürecini tamamladı. Bilirkişilerin hazırladıkları ön raporda, otobüs şoförü Ali G. ‘tek ve asli kusurlu’ olarak gösterildi.

Polis ekiplerinin hazırlamış olduğu trafik kaza tespit tutanağında da otobüs şoförü, asli kusurlu olarak belirtilmiş, yol ve hava şartları gereği hız şartına uymadığı ifade edilmişti.

Kaza ile ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.