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Mersin'de Ziynet Eşyası Çalan Apartman Görevlisi Tutuklandı

Mersin'de apartmandaki daireden ziynet eşyası çalan apartman görevlisi C.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:39
Mersin'de Ziynet Eşyası Çalan Apartman Görevlisi Tutuklandı

Mersin'de Hırsızlık Olayı Gündeme Geldi

Mersin'de, çalıştığı apartmandan ziynet eşyası çalan bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, olay yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınların çalındığı bir apartmanda gerçekleşti.

Güvenlik Kameralarının Rolü

Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olayının ardından apartmanın güvenlik kameralarından elde edilen 672 saatlik görüntüyü detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan teknik takip neticesinde, hırsızlık şüphelisinin apartman görevlisi olarak çalışan C.T. olduğu belirlendi.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

C.T., polis ekipleri tarafından adresinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı ile döviz bulundu. Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.T., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yasal Süreç ve İşlemler

Dikkat çekici bir gelişme ise, şüphelinin çaldığı altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurduğunun güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesiydi. Bu durum, olayı daha da karmaşık hale getiriyor.

Olayın detayları ve yasal süreç devam ederken, Mersin Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği adına çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de görev yaptığı apartmandaki daireden ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı....

Mersin'de görev yaptığı apartmandaki daireden ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Zanlının ikametindeki aramalarda, çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı ve döviz ele geçirdi.

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