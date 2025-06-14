Mersin'deki Pamuk Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Pamuk Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altında

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Çilek Mahallesi'nde bulunan pamuk deposunda, bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Olayın ardından hemen itfaiye ve polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Polis, deponun çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da gönderildi.

Yangına, iş makinelerinin de desteğiyle yapılan müdahale sonucu, alevler kontrol altına alındı. Şu anda ortamda bulunan ekipler, soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.