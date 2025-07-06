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Mersin'deki Süt Tankerinden Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan süt tankerinden çalılık alana sıçrayan yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 19:33
Mersin'deki Süt Tankerinden Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın Anı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın paniği yaşandı. Tarsus-Ankara Otoyolu Kadelli mevkisinde, B.T. tarafından kullanılan 51 KZ 830 plakalı süt tankeri alev aldı.

Durum Hızla İhbar Edildi

Sürücü B.T., dumanları fark ederek hemen aracını yol kenarına çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbarın ardından, bölgeye Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, tankerden yol kenarındaki çalılık alana sıçradı, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Şans eseri, herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

Yetkililer, yangınların önlenmesi için vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan süt tankerinden yol kenarındaki çalılık alana sıçrayan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan süt tankerinden yol kenarındaki çalılık alana sıçrayan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan süt tankerinden yol kenarındaki çalılık alana sıçrayan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan süt tankerinden yol kenarındaki çalılık alana sıçrayan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

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