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Mersin'deki Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Aydoğan Sukuşu son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 19:54
Mersin'deki Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleşen trafik kazası, bir polis memurunun hayatını kaybetmesi ile sonuçlandı. 31 yaşındaki Aydoğan Sukuşu, Adana Bölge Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken kullandığı otomobilin D-400 kara yolu Kızkalesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu kazada yaşamını yitirdi.

Kaza haberinin ardından sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Sukuşu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgdaki işlemlerin ardından, Sukuşu'nun cenazesi, meslektaşları tarafından Türbe Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Sukuşu'nun yakınlarıyla birlikte Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç de katıldı.

Cenaze namazının ardından, Aydoğan Sukuşu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden polis...

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden polis...

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi defnedildi.

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