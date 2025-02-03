Mersin'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Kültür Mahallesi 4314 Sokak'ta meydana gelen trajik bir yangında, 76 yaşındaki Ayhan Demirden yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın ihbarının yapılmasının ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, ne yazık ki Ayhan Demirden’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaşlı adamın naaşı, yapılacak otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.