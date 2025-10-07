Mersin Erdemli'de İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 5 Ölü, 14 Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.