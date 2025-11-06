Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı

Operasyonda ele geçirilenler ve gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı ekim faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 25 kök hint keneviri ile 1 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

MERSİN’DE JANDARMA EKİPLERİ, UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA YASADIŞI KENEVİR EKİMİ YAPAN BİR ŞÜPHELİYİ DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA GÖZALTINA ALDI.