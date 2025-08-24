Mersin Erdemli'de öğrenci minibüsü tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan bir minibüsün, D-400 kara yolunda yol kenarında duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ifadesi

Tır sürücüsü Mahmut Ş., gazetecilere aracının freninde arıza oluştuğunu ve arızayı gidermek için emniyet şeridine girip durduğunu söyledi. Mahmut Ş. kazayı şu sözlerle anlattı:

'Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor.'

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkililerce sürdürülüyor.

