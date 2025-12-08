DOLAR
Mersin Erdemli'de Otomobil Yaklaşık 7 Metre Uçuruma Düştü — 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Mersin Erdemli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 7 metre uçuruma düştü; 2 kişi yaralandı, anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:36
Mersin Erdemli'de Otomobil Yaklaşık 7 Metre Uçuruma Düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 7 metre aşağıya yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müğlü Yaylası bölgesinde yaşandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre araç, Sinap Mahallesi istikametinden Üzümlü Mahallesi'ne doğru tırmanış halindeyken virajda yağmur nedeniyle kayganlaşan yol yüzünden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yoldan çıkarak uçuruma düştü.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan Z.K. ile S.K. yaralandı ve ambulanslarla ilçe devlet hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kaza anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde otomobilin virajı dönerken kontrolden çıkıp uçuruma düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

