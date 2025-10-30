Mersin Gülnar'da Midibüs-Otomobil Kazası: 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde midibüs ile otomobil çarpışmasında hayatını kaybeden 3 kişi için Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi ve cenazeler toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 16:34
Tören ve kazanın ayrıntıları

Mersin'in Gülnar ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren üç kişinin cenazesi defnedildi.

Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54)'nin cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi ve cenazeler Mut ilçesine götürüldü.

Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrası kılınan namazın ardından üç kişinin cenazesi toprağa verildi.

Olayda, tarım işçilerini taşıyan midibüsün sürücüsü Avni A. ile otomobilin sürücüsü Mustafa Cin'in bulunduğu çarpışma Demirözü Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, midibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde otomobilin tarım işçilerini taşıyan midibüsle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli'nin (54) cenazeleri toprağa verildi.

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar