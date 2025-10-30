Mersin Gülnar'da Midibüs-Otomobil Kazası: 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi
Tören ve kazanın ayrıntıları
Mersin'in Gülnar ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren üç kişinin cenazesi defnedildi.
Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54)'nin cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi ve cenazeler Mut ilçesine götürüldü.
Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören sonrası kılınan namazın ardından üç kişinin cenazesi toprağa verildi.
Olayda, tarım işçilerini taşıyan midibüsün sürücüsü Avni A. ile otomobilin sürücüsü Mustafa Cin'in bulunduğu çarpışma Demirözü Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, midibüste bulunan 12 kişi yaralandı.
