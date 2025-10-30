Mersin Gülnar'da Midibüs-Otomobil Kazası: 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde midibüs ile otomobil çarpışmasında hayatını kaybeden 3 kişi için Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi ve cenazeler toprağa verildi.