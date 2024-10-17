Mersin'in Batı İlçelerine Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Mersin'in batısında kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:53
Mersin'in Batı İlçelerine Fırtına Uyarısı

Mersin'in Batı İlçeleri İçin Fırtına Ve Rüzgar Uyarısı

Mersin'in batı bölgelerinde yaşayanlar için gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına önlemleri alması gerektiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nın yaptığı açıklamaya göre, bu gece Mersin'in batısında kuzey yönlerden gelecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaların etkili olması bekleniyor.

Olumsuz Hava Koşulları Bekleniyor

Özellikle yarın öğle saatlerine kadar sürecek olan bu olumsuz hava koşulları sebebiyle çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor. Hava durumuna dair gelişmeleri takip edin!

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