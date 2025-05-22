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Mersin'in Lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda Şaşırttı

Mersin, Türk Mutfağı Haftası etkinliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerini tanıttı ve yerel lezzetler büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:21
Mersin'in Lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda Şaşırttı

Mersin'de Türk Mutfağı Haftası Coşkusuyla Yerel Lezzetler Tanıtıldı

Mersin, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle, aralarında kentin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de bulunduğu eşsiz lezzetlerini tanıttı. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Mersin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mersin Gastronomi Derneği tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Arkeoloji Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin'in tescilli ürünleri hakkında katılımcılara bilgiler sundu.

Yerel Lezzetler İkram Edildi

Etkinlikte, Mersin'in özel lezzetleri arasında yer alan fındık lahmacunu, çilek, kavut, yoğurt ve humus gibi yöresel tatlar katılımcılara sunuldu. Yerel lezzetlerin tadımı, davetliler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Vali Toros'un Katkıları

Etkinliğe katılan Vali Atilla Toros, beraberindeki mülki ve idari amirlerle birlikte stantları gezip Mersin Gastronomi Derneği Başkanı Erol Kılıç'tan bilgiler aldı. Vali Toros, bir stantta tescilli ürün olan cezeryenin kesimini yaparak katılımcılara ikram etti.

Bu etkinlik, Mersin'in gastronomik zenginliklerini ön plana çıkararak insanları bir araya getirdi ve Türk mutfağının çeşitliliğini kutlama amacı taşıdı.

Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle aralarında kentin coğrafi işaret...

Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle aralarında kentin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de bulunduğu lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe katılan Mersin Valisi Atilla Toros (sağ 3), beraberindeki mülki ve idari amirlerle stantları gezdi.

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