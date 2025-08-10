Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, 587 kilogram esrar ele geçirildi. Mersin Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, limanda tarama sistemine yönlendirilen bir konteynerde şüpheli yoğunluk tespit etti.

Şüphe üzerine konteynerde detaylı bir arama yapıldı ve yapılan incelemeler sonucunda 587 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu gelişme, limanda güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

