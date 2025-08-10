DOLAR
Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda bir konteynerde 587 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 12:58
Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, 587 kilogram esrar ele geçirildi. Mersin Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, limanda tarama sistemine yönlendirilen bir konteynerde şüpheli yoğunluk tespit etti.

Şüphe üzerine konteynerde detaylı bir arama yapıldı ve yapılan incelemeler sonucunda 587 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu gelişme, limanda güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin Limanı'nda tarama sistemine sevk edilen konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda tarama sistemine sevk edilen konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

