Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Mersin merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, ihraç gösterilerek iç piyasada satıldığı iddia edilen usulsüzlükle ilgili 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:49
Operasyon ve soruşturma ayrıntıları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünlerin ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasada satışa sunulduğu iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 3'ünün kamu personeli olduğu belirtildi. Zanlıların kamuyu yaklaşık 135 milyon lira zarara uğrattığı değerlendiriliyor.

Polis ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiği kaydedildi.

