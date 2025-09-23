Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Operasyon ve soruşturma ayrıntıları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünlerin ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasada satışa sunulduğu iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 3'ünün kamu personeli olduğu belirtildi. Zanlıların kamuyu yaklaşık 135 milyon lira zarara uğrattığı değerlendiriliyor.

Polis ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiği kaydedildi.