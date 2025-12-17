Mersin Mut'ta Fırtına Çatıyı Uçurdu — Mirza Bey Sokak'ta Trafik Aksadı

Olay ve etkileri

Mersin'in Mut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, sabaha kadar etkisini sürdürdü. İlçeye bağlı Doğancı Mahallesi Mirza Bey Sokaktaki cuma pazarı yanında meydana gelen fırtınada bir binanın çatısı uçarak yola savruldu.

Zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar oluştu.

Müdahale ve ulaşım

Savrulan çatı parçaları nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Yetkili ekiplerin müdahalesiyle çatı parçaları yoldan kaldırıldı ve ulaşım yeniden kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı.

Olayla ilgili yetkililerden ve ekip çalışmalarından gelecek açıklamalar takip ediliyor.

