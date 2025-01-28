Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, AA'nın Yılın Kareleri'ni Oyladı

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri yarışmasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Bu önemli etkinlikte, Anadolu Ajansı'nın yıl içinde çektiği en etkileyici görseller, halkın oyuyla belirleniyor.

Teymur, yaptığı değerlendirmelerde fotoğrafların her birinin bir hikaye anlattığını vurguladı ve sanatla toplum arasında derin bir bağ olduğunu ifade etti. ''Bu tür etkinlikler, sanatı teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda çeşitli toplumsal konulara da ışık tutuyor.'' diye konuştu.