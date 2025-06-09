Mersin Sahillerinde Bayram Sonu Yoğunluğu: Tatilciler Plajlarda Serinliyor

Mersin'deki Plajlar Bayramda Dolu

Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Mersin, Kurban Bayramı'nın son gününde büyük bir hareketliliğe ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece olarak ölçüldüğü şehirde, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurmuş durumda.

Sahillerde Yaşanan Hareketlilik

Silifke ilçesinde yer alan Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık sahillerinde yoğun bir kalabalık gözlemleniyor. Tatilciler, denize girerek serinlemenin yanı sıra kıyı boyunca bulunan kafe ve restoranlarda da vakit geçiriyor.

Esnaftan Memnuniyet Açıklaması

Taşucu sahilinde esnaflık yapan Ferdi Çıra, bayramın hareketli geçtiğini belirterek, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik, esnafın yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi," ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu.